Eerder dit jaar al werd door The Pokémon Company een nieuwe mobile game genaamd Hanero! Koiking (Splash! Magikarp) aangekondigd. Inmiddels blijkt deze nieuwe gapme stilletjes uitgerold te worden, in eerste instantie voor iOS. In Italië bijvoorbeeld kan men er al mee aan de slag. Het spel gaat bij ons door het leven als Magikarp Jump en de bedoeling is om je Magikarp te trainen zodat hij op toernooien het hoogste kan springen.