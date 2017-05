Met Destiny 2 komt de reeks voor het eerst ook naar pc, maar enigszins verrassend zal die pc-versie enkel en alleen via Battle.net te spelen zijn. Geen Steam dus, bijvoorbeeld.

Op zich is de keuze voor Battle.net ook niet zo verwonderlijk natuurlijk. Activision en Blizzard maken namelijk deel uit van hetzelfde grotere geheel en hoewel dit de eerste keer is dat een game van Activision (exclusief) via Battle.net te spelen is, komt het dus ook niet helemaal uit de lucht gevallen.

Bungie heeft verder aangegeven dat het de pc-versie echt op de juiste manier wil behandelen. Dat houdt onder meer onderstaande features in:

4K Resolution Support (3820×2160)

Uncapped framerate

Full mouse and keyboard support with custom key mapping

Text chat

Adjustable Field of View

Detailed PC settings screen

21:9 monitor support

Bungie heeft bevestigd dat Destiny 2 voor pc er "soon" zit aan te komen, maar het wilde een release op 8 september, wanneer de consoleversie verschijnt, niet bevestigen. Het zou dus kunnen dat de pc-versie wat langer op zich laat wachten.