Utawarerumono: Mask Of Truth verschijnt op 3 september in Europa, terwijl volgende week Mask of Deception al verschijnt. De game zal hier uitgegeven worden door Deep Silver en is in principe het laatste hoofstuk in het verhaal van Utawarerumono. De game speelt zich af na de gebeurtenissen in Mask of Deception en zal verkrijgbaar zijn op PS4.