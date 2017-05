Wie een overval wil plegen, doet er in de eerste plaats natuurlijk goed aan om dat gewoon niet te doen. Doe je het toch en wil je liefst geen al te bruikbare sporen achterlaten, dan kan je jezelf maar beter onherkenbaar maken, bijvoorbeeld met een masker, of met een Minecraft Creeper hoodie. Dat is wat een gewapende overvaller in Pennsylvania deed. Bij de overval geraakte niemand gewond, maar de dader is nog niet gevonden. Hij ging er trouwens vandoor met geld en enkele dozen sigaretten.