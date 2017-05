ZeniMax Online Studios, de ontwikkelaar van The Elder Scrolls Online, heeft een vacature online geplaatst voor een Mobile Engineer. Daaruit blijkt dat de studio voortaan ook games voor iOS en Android ontwikkelt, waarmee ze in de voetsporen treedt van Bethesda Game Studios (Elder Scrolls, Fallout). Uiteraard past dit in de algemene trend van een sterkere focus op mobile games die ook bij ZeniMax leeft. Over de aard van hun mobile game(s) is nog niets bekend.