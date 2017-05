Er lijkt wat meer schot in de zaak te komen omtrent de Uncharted film die al een hele tijd geleden werd aangekondigd maar waarvan maar weinig effectief van de grond lijkt te komen. Zo is eindelijk een acteur bekend die de rol van Nathan Drake zal spelen en dat is Tom Holland.

Holland is (nog) niet meteen de bekendste naam, maar bij Sony Pictures hebben ze hoge verwachtingen. Niet alleen is hij de ster van de nieuwe Spider-Man film, ook zal hij dus Nathan Drake vertolken. Het betreft wel een jonge Nathan Drake, want het concept van de film is inmiddels aangepast zodat het een prequel wordt op de games. Concreet wordt inspiratie gehaald bij een scène uit Uncharted 3: Drake's Deception, waarin een jonge Nathan Drake en Sullivan elkaar ontmoeten.

Holland speelde verder al in Captain America: Civil War en The Current War, waarin hij het gezelschap kreeg van onder meer Benedict Cumberbatch.