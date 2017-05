Resident Evil: The Final Chapter blijkt toch niet ├ęcht het laatste hoofdstuk te zijn wat de live-action Resident Evil films uit Hollywood betreft. Inmiddels is namelijk aangekondigd dat groen licht is gegeven voor een reboot van de filmreeks. In hoeverre het echt om een reboot van de bestaande films gaat, dan wel om een soort spin-off waarmee men dan weer een tijd verder kan of een soort re-imagining, is voorlopig niet duidelijk. Ook over een releaseperiode, acteurs en dergelijke is nog niets bekend.