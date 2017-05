Blizzard heeft Overwatch Contenders aangekondigd. Dit is een soort subdivisie van de Overwatch League, bedoeld voor de "sub-top", die het tot de eSports top in Overwatch willen schoppen. Komende zomer gaat Overwatch Contenders (online) van start in de VS en Europa, met een gedeelde prijzenpot van 50.000 dollar.

Nadat "Season Zero" erop zit, gaan de zes beste teams van de Contenders samen met enkele grotere teams aan de slag in Season One. De top 4 van teams nemen het tot slot tegen elkaar (offline) tegen elkaar op voor een prijzenpot van 100.000 dollar.

Naast de sub-top wil Blizzard ook gewoon erg goede amateurs lokken. Daarvoor wordt de Open Division geïntroduceerd als opstapje naar de Contenders. Meer info hierover zal nog volgen.