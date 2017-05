Later deze week verschijnt Disgaea 5 Complete voor de Nintendo Switch en het ziet ernaar uit dat de game ook naar pc komt. Er is namelijk een ESRB-rating uitgedeeld aan een pc-versie van Disgaea 5 Complete. Officieel is de pc-versie wel nog niet bevestigd.De Switch-versie zal naast het complete Disgaea 5 verhaal ook 8 extra scenario's bevatten, evenals 4 fan-favorite characters en 3 character classes.