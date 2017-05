Bij ons is rugby niet meteen de meest populaire sport, maar in bepaalde landen is het vrijwel een religie en dus is het niet zo bizar dat er ook games worden gemaakt met rugby in de hoofdrol. In dat opzicht kondigen Bigben en ontwikkelaar Eko Software Rugby 18 aan. Die game verschijnt in oktober op pc, Xbox One en PS4 en de ontwikkelaars werkten bijna twee jaar aan de ontwikkeling.

Benjamin Lalisse, Managing Director: "Als grote sportfan is het geweldig om aan RUGBY 18 te werken. Het team werkt hard om alles wat rugby zo uniek maakt zo getrouw mogelijk neer te zetten. Ik hoop dat sportfans zullen genieten van de intensiteit van de grote wedstrijden en het aansturen van hun team.”