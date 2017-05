Op de officiƫle onthulling van Far Cry 5 is het nog wachten tot morgen, maar na enkele teaser trailers heeft Ubisoft nu ook alvast de key art voor de game de wereld ingestuurd, samen met de boodschap dat we worden uitgenodigd voor een laatste avondmaal. Het artwork geeft al enige indicatie van de stijl die we mogen verwachten wat setting, personages en wapentuig betreft.