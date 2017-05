Supercell, de Finse studio achter het immens populaire Clash of Clans, heeft een meerderheid van de aandelen van Space Ape Games in handen gekregen. Concreet heeft Supercell 62% in handen van de Britse studio die zich vooral bezighoudt met het ontwikkelen van Clash of Clans klonen. De deal zou goed zijn voor 90 miljoen dollar en Space Ape Games zou voorlopig onafhankelijk mogen blijven functioneren. De overname lijkt dus in eerste instantie bedoeld om de positie van Supercell nog te versterken.

Clash of Clans van Supercell