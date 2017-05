Bandai Namco heeft een nieuw bedrijf genaamd BXD in het leven geroepen. BXD zou zich voornamelijk focussen op online games en browser games die ook makkelijk op smartphone te spelen zijn. In 2018 zouden voor Japan al drie releases op de planning staan: een nieuwe Dragon Ball Z, een nieuwe Family Stadium en een nieuwe Idolmaster. Over een internationale release is nog niets bekend.