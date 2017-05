Het Spain stage van Street Fighter II keert volgende week, op 30 mei, in een nieuw jasje en onder een nieuwe naam (Flamenco Tavern) terug in Street Fighter V, zo is aangekondigd. Het level zal 3,99 euro of 70.000 Fight Money kosten. Ook het Thailand stage keert dan terug na een korte periode van afwezigheid. Voorts komt op 30 mei ook Ed als nieuw personage meeknokken. Hij kost 5,99 euro of 100.000 Fight Money.

Ook belangrijk is op 30 mei de introductie van het nieuwe Capcom Fighters Network. Matchmaking zou daarmee stevig verbeterd worden en ook aan de balans zou gesleuteld zijn, waardoor de online ervaring aanzienlijk verbeterd moet worden.