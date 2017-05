Via Steam werd deze week een game gelanceerd die meer dan 4000 achievements bevat. Running Through Russia is een endless runner, waarbij je vodka verzamelt en beren ontwijkt, die je om de haverklap een achievement geeft, al is niet altijd duidelijk waarvoor precies aangezien de achievements namen dragen als "new_achievement_127_26". Voor de kwaliteit van de game moet je het alvast niet doen, maar als je graag zoveel mogelijk achievements verzamelt voor minder dan één euro dan is Running Through Russia mogelijk wel iets voor jou. Alloe achievements kan je hier trouwens bekijken.