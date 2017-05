E3 komt dichter en dichter en dus worden ook meer en meer officiƫle line-ups uit de doeken gedaan. Anderzijds komen we ook te weten welke games we zeker niet moeten verwachten. Beyond Good & Evil 2 is daar eentje van, en nu kunnen we ook Shenmue III aan het lijstje toevoegen. De makers willen juni naar eigen zeggen gewoon gebruiken voor de feitelijke ontwikkeling van de game, waardoor gameshows niet op de planning staan. Wel blijft men maandelijkse updates voor backers brengen.