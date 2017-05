Natsume heeft aangekondigd dat Nekketsu Mahou Monogatari naar het Westen komt als River City: Knights of Justice. De 3DS-game verschijnt komende zomer in zowel Noord-Amerika als Europa en het ziet ernaar uit dat het uitsluitend om een digitale release via de eShop gaat. Tijdens E3 zal de game al speelbaar zijn. Mogelijk is dit een van de verrassingen voor Nintendo fans waar Natsume het eerder over had.