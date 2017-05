In 2000 lanceerde Eidos Interactive een tactische shooter genaamd Project IGI: I'm Going In. De game was niet meteen het grootste succes, maar werd wel gesmaakt omdat het interessante gameplay features met zich meebracht. In 2003 verscheen een vervolg in de vorm van IGI 2: Covert Strike en nu is aangekondigd dat er weer aan een nieuwe IGI-game wordt gewerkt.

De nieuwe game heet IGI: We're Going In, een duidelijk verwijzing naar de eerste game en mogelijk een hint naar een focus op co-op multiplayer. Veel meer kon nog niet gezegd worden over de nieuwe game. Ontwikkelaar van dienst is Artplant, dat opgericht werd door leden van Innerloop Studios, de ontwikkelaar van de originele games.

Dat de oude IGI-games opnieuw worden uitgebracht lijkt er momenteel trouwens niet echt in te zitten. Hoewel Artplant de rechten op het IP in handen heeft gekregen, bezit Square Enix nog de rechten op het uitgeven van de originele games.