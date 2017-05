Onlangs werd aangekondigd dat Square Enix en IO Interactive uit elkaar zouden gaan. Wat er dan precies met de Hitman franchise zou gebeuren, was niet meteen duidelijk, maar documenten van Square Enix hebben nu onthuld dat het bedrijf bereid is om de rechten op Hitman samen met IO Interactive van de hand te doen. Op die manier zou het gamekindje van IO Interactive gewoon bij de studio kunnen blijven. Natuurlijk moet alles qua verkoop wel nog concreet gemaakt worden, dus wat dat betreft is het nog wachten geblazen.