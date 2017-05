Op Steam zijn nu al een tijdje films en documentaires terug te vinden, vaak in de vorm van kleinere en kortere indie projecten. "Soon" echter lijkt er wat zwaarder geschut aan te komen. Regisseur Neill Blomkamp, bekend van District 9 en Elysium, zal namelijk een reeks experimentele kortfilms lanceren, specifiek voor en via Steam. Met Sigourney Weaver is meteen ook bekend acteertalent van de partij. Over een exacte release en een prijskaartje is voorlopig nog niets bekend, maar de kortfilms zouden dus "soon" verschijnen.