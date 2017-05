Sega is een samenwerking aangegaan met Two Point Studios, een Britse studio van Garry Carr en Mark Webley. Carr kennen we van Bullfrog, terwijl Webley de mede-oprichter van Lionhead is. Samen kunnen ze een mooi palmares voorleggen, met titels als Theme Park, Theme Hospital, Black and White, en Fable. Begin 2018 zou hun project met Sega onthuld worden.