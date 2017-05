Er is opnieuw een Pokémon app gelanceerd, zij het voorlopig enkel in Japan in de vorm van een alpha test voor Android. Uiteindelijk zou de game voor zowel Android als iOS moeten verschijnen. Pokéland, zoals de app heet, is eigenlijk een soort Pokémon Rumble, maar dan voor mobile, waarbij Pokémon het onder elkaar uitvechten.

De game vereist een internetverbinding en maakt gebruik van je Nintendo Account, waardoor je Mii erin kan opduiken. De alpha versie van de game bevat zes eilanden, 52 levels en 134 verschillende Pokémon. Spelers kunnen tot aan de 15de verdieping van de Champion Tower spelen.

De alpha test duurt tot 9 juni in Japan. Over een internationale release is nog niets bekend.