De bij momenten frustrerend moeilijke platformer N++ lijkt op weg te zijn naar de Xbox One. Voor een Xbox One-versie is namelijk een rating opgedoken, wat zo goed als een bevestiging is. Eerder verscheen de game al voor pc en PS4 en de makers hadden al laten weten dat ze de game graag ook naar andere platformen, zoals Xbox One, Nintendo Switch en PS Vita willen brengen.