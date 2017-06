Voor het eerst is via een redelijk officiële bron bevestigd dat er een Mario x Rabbids game zit aan te komen. Via het officiële Twitter kanaal van de Japan Expo werd namelijk aangekondigd dat Nintendo en Ubisoft de game exclusief zouden voorstellen tijdens de Japan Expo van dit jaar, die plaatsvindt van 6 tot 9 juli in Parijs.

Inmiddels is de tweet in kwestie wel weer verwijderd, wat duidelijk wijst op het feit dat het bestaan van de game iets te vroeg naar buiten werd gebracht. Onlangs werd de game al gelekt, dus een geheim was het sowieso al niet meer natuurlijk. Waarschijnlijk komen we tijdens E3 meer te weten, tenzij de Japan Expo echt een exclusieve onthulling van de game zelf krijgt.