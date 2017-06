Bethesda heeft een grote update uitgerold voor The Elder Scrolls: Legends. Die brengt om te beginnen de game naar Android en Mac, maar voegt ook Gauntlet Events en een Spectator Mode toe. Die laatste spreekt natuurlijk voor zich en maakt het mogelijk om potjes van andere spelers te volgen. De Gauntlet Events moeten iets meer uitleg krijgen. Dat zijn competitieve events, waarbij deelnemers moeten strijden om een plaatsje op de wereldwijde rangschikking. Diegenen die het goed doen in Gauntlet zullen Card Packs, Gold, en andere speciale in-game prijzen winnen. Gauntlet events zullen verschillen in grootte, toegangskost en prijzen.

Het eerste Gauntlet Event ging op 27 mei van start op alle platformen. Daarin zullen spelers negen wedstrijden moeten winnen, terwijl ze volledig uitgeschakeld zullen zijn als ze drie keer verliezen. Spelers die negen maal weten te winnen, ontvangen een willekeurige Legendary als een van de prijzen. Spelers ontvangen ook Card Packs, Gold en/of Soul Gems naargelang het aantal keer dat ze kunnen winnen.