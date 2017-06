Het hoofdkwartier van Blizzard in Irvine is een grote en hippe plaats. Zo groot en zo hip zelfs dat er een Starbucks actief is die Blizzard-getinte koffie verkoopt. Het hoofdmenu is hetzelfde als in elke andere Starbucks, maar de specials zijn momenteel gebaseerd op Warcraft, Overwatch en StarCraft.

Zerg Rush! A mocha frapp with blackberries and a hint of peppermint, with a swirl of a matcha puree in the cup. Delicious and EPIC looking :) Een bericht gedeeld door Blizzard_Starbucks (@blizzard_starbucks) op 26 Mei 2017 om 1:57 PDT