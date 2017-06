Hemofilie is een erfelijke aandoening die problemen geeft bij de bloedstolling, in die zin dat het bloed niet (goed) stolt. Het resultaat is dat mensen met hemofilie veel langer blijven bloeden dan normaal, wat natuurlijk gevaarlijk is. Bovendien lopen ze ook het risico om makkelijker te bloeden in hun gewrichten of hersenen, wat natuurlijk ook gevaarlijk is. De behandeling bestaat uit het regelmatig (meermaals per week) toedoenen van de ontbrekende stollingsfactoren. Dat gebeurt via injectie, iets wat vooral bij jongere patiënten niet aangenaam is. Soms moeten ze zelfs vastgehouden worden om de injectie te kunnen toedienen. Voor hen biedt virtual reality mogelijk een oplossing.

Patiëntjes proberen af te leiden is op zich iets dat al lang gedaan wordt, bijvoorbeeld door hen naar tv te laten kijken of prentjes voor te houden. De opkomst van virtual reality echter biedt meer mogelijkheden en vooral betere resultaten, zo blijkt, want door hen echt onder te dompelen in een virtuele wereld zijn ze zich niet meer bewust van wat zich in de echte wereld afspeelt. Zorg je bovendien voor nog wat extra interactie in die virtuele wereld, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat een draak in VR vuur spuwt wanneer je zelf blaast, dan gaat de patiënt nog meer op in de virtuele wereld en wordt het prikje niets meer dan een detail.

Door gebruik te maken van VR doorstaan kinderen minder angst, stress en pijn, wat hun leven aangenamer maakt, zeker wanneer ze meermaals per week een injectie moeten krijgen in het geval van hemofilie. Natuurlijk kan VR wat dat betreft ook in andere gevallen een nut hebben, dus mogelijk blijft het niet bij de behandeling van hemofilie alleen. Het enige nadeel momenteel is dat het allemaal nog relatief duur is en dat ouders bovendien soms de injecties thuis toedienen, waar ze dan niet over een VR-headset beschikken. Dokters en ouders die deel uitmaken van dit project hopen dat het allemaal wat toegankelijker gemaakt kan worden voor meer kinderen.