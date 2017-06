Cosplayer gaan vaak ver om de perfecte foto te kunnen verkrijgen en Captain Irachka uit Rusland gaat nog een stapje verder. Voor haar Lara Croft cosplay poseerde ze met een echte beer, zij het een blijkbaar erg tamme. De beer in kwestie, Stepan, is een kleine beroemdheid in Rusland, en duikt regelmatig wel eens op, bijvoorbeeld om een huwelijk in goede banen te leiden.

Voor de Lara Croft fotoshoot werkte Captain Irachka samen met Irina Pirogova, die zich specialiseert in fotografie met mensen en "wilde" dieren. In de praktijk zijn de meeste van die dieren natuurlijk redelijk tam, al blijft er, zeker in het geval van een beer, altijd wel een risico aan verbonden omwille van de dierlijke instincten die nu eenmaal onvoorspelbaar zijn.

Hoewel het allemaal mooie foto's heeft opgeleverd, wordt de fotoshoot met de beer natuurlijk niet door iedereen gesmaakt. In Rusland kunnen dergelijke zaken misschien wel zonder problemen, maar hier bij ons zijn er meer mensen die er vragen bij hebben omdat de beer niet in zijn natuurlijke omgeving kan vertoeven en zijn tanden en klauwen verwijderd worden om het risico op verwondingen te beperken. De beer zou dus eigenlijk gewoon een circusattractie zijn, maar dan zonder circustent, iets wat bij ons doorgaans niet meer aanvaard wordt.

Een bericht gedeeld door Пирогова Ирина/ Irina Pirogova (@ipirogovacom) op 6 Mei 2017 om 1:55 PDT

Een bericht gedeeld door Пирогова Ирина/ Irina Pirogova (@ipirogovacom) op 12 Mei 2017 om 12:45 PDT