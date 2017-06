Het ziet ernaar uit dat er een tweede seizoen komt van Minecraft: Story Mode. In Australië is namelijk een rating uitgedeeld aan A Hero in Residence, de eerste episode van dat tweede seizoen.

Officieel moet het tweede seizoen nog bevestigd worden, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd, zeker nu E3 voor de deur staat. Voorts is het ook niet meteen een verrassing dat er een tweede seizoen komt. Het eerst was al zo succesvol dat Telltale nog drie extra espisodes maakte om te verkopen via een tweede Season Pass.