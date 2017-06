Bethesda Game Studios heeft voor zijn afdeling in Montreal een vacature online geplaatst voor een Game Performance Manager die moet helpen bij de ontwikkeling van een "bleeding-edge AAA freemium game". Van de studio is geweten dat ze werkt aan twee "grote" games en één mobile game. Waarschijnlijk gaat het hier om een van de "grote" games, aangezien Bethesda bij vacatures voor mobile games doorgaans vermeldt dat het om een mobile game gaat. Meer informatie over de freemium game is er nog niet.