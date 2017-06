Eind vorig jaar werd wat informatie de wereld ingestuurd over de samenwerking tussen Nintendo en Universal voor het uitbouwen van pretparkattracties. Nintendo zou in drie pretparken van Universal (Osaka, Orlando en Hollywood) een eigen wereld krijgen. In 2020 zouden ze geopend worden voor het grote publiek, maar natuurlijk moeten ze eerst nog gebouwd worden. Die werken lijken nu effectief begonnen te zijn.

Eigenlijk zouden de werken vorige maand al begonnen zijn, maar foto's hebben dat nu ook bevestigd. Onderstaande foto's zijn afkomstig van Universal Studios Japan. Hoe het met de Super Nintendo Worlds in de VS zit, is niet bekend.