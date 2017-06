Mikey Neumann, een van de creatieve breinen bij Gearbox die vooral bekend is omwille van zijn bijdrage aan Borderlands en Brothers in Arms, heeft laten weten dat hij de studio verlaat omwille van gezondheidsredenen. Wat die precies zijn, is niet bekend, maar in 2011 kreeg Neumann al eens een beroerte tijdens het werk. Neumann wil zich nu full-time focussen op zijn YouTube show, Movies with Mikey.