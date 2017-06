De ontwikkeling van Total War: Warhammer II mag dan al ver gevorderd zijn, dat wil niet zeggen dat het eerste deel nu stiefmoederlijk behandeld wordt door Creative Assembly. Zo staan er nog twee pakketjes DLC gepland voor de eerste game. De eerste DLC is gratis en moet binnenkort al verschijnen. Het is niet duidelijk wat het is, maar het zou gaan om een kleine toevoeging.

De tweede DLC is een stuk groter en voegt een volledig nieuw ras toe. Ook hier wil de ontwikkelaar niet exact vertellen wat ons te wachten staat, maar gelukkig is ook het nieuwe ras volledig gratis. Deze toevoeging komt nog voor het einde van het jaar en nog voor de release van deeltje twee.