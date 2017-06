Niantic heeft een tipje van de sluier opgelicht wat betreft hun plannen voor Pokémon GO voor komende zomer. Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de game volgende maand zullen nieuwe features toegevoegd worden, terwijl ook events georganiseerd worden.

Om te beginnen gaat volgende week, vanaf 13 juni, het Ice & Fire event van start. Dit houdt in dat je vaker vuur- en ijs-Pokémon zal zien opduiken, terwijl er ook XP-bonussen zijn voor goede worpen. Lucky Eggs kan je dan weer met wat korting aankopen.

Na dit event zou een update voor Pokémon GO worden uitgerold die "collaborative group gameplay features" toevoegt die ons "op nieuwe, leuke manieren" laat spelen. Wat deze features precies inhouden, valt nog af te wachten. Tijdens E3 komende week zou meer info volgen. Over PvP features specifiek werd nu trouwens niets meer gezegd, al weten we dat ook die er normaal zitten aan te komen, evenals legendarische Pokémon.

Tot slot staan ook enkele real-life events op de planning. Op 22 juli is er wat te doen in het Grant Park in Chicago en hier in Europa is het in shoppingcentra van Unibail-Rodamco te doen. Japan krijgt nog een extra event, Pikachu Outbreak, maar meer details daarover zijn er niet.