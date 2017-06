CD Projekt RED heeft laten weten dat het het slachtoffer is geworden van een diefstal met als doel afpersing. Een of meerdere individuen hebben de studio laten weten in het bezit te zijn van ontwerpdocumenten van Cyberpunk 2077, de volgende grote game van CD Projekt RED waar eigenlijk nog niet veel over bekend is. Er is losgeld geëist en als dat niet betaald wordt, zou de informatie openbaar gemaakt worden.

CD Projekt RED heeft al laten weten dat het niet zal betalen, en brengt ons nu dus op de hoogte van de situatie. Wie uitkijkt naar de game, kan volgens CD Projekt RED de gelekte info beter negeren en wachten op officiële informatie van de studio zelf. Hoe dan ook zou de informatie in kwestie sowieso verouderd zijn en grotendeels niet meer representatief zijn voor de huidige visie op de game. CD Projekt RED onderneemt intussen ook de nodige rechtelijke stappen.