Atlus en Deep Silver hebben aangekondigd dat ze drie "legendarische" JRPG's voor de 3DS naar Europa brengen. Het gaat om Etrian Odyssey V: Beyond the Myth, Radiant Historia: Perfect Chronology en Shin Migami Tensei: Strange Journey Redux.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth verschijnt komende herfst al. Op de andere twee games is het wachten tot begin 2018. Elke game zal 39,99 euro kosten.