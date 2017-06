In 2014 al werd Super Meat Boy Forever aangekondigd voor pc en mobile, maar de game zag nooit het daglicht. Uiteindelijk werd de ontwikkeling wel hervat en nu is een nieuw logo voor de game onthuld, samen met de info dat binnenkort meer details worden vrijgegeven omtrent platformen. Daarbij werd ook al gehint naar een Switch-versie. Super Meat Boy Forever is een endless runner, of dat was toch het oorspronkelijke concept voor de game.