Daniel "Dafran" Francesca, een Overwatch pro voor Selfless, is door zowel Blizzard als zijn team geschorst. Dat hing uiteindelijk al een tijdje in de lucht, aangezien hij een bekende griefer en troll is die zich van niets of niemand iets aantrekt.

Dafran is dus al maanden een redelijk controversieel figuur, onder meer omdat hij de neiging heeft om met opzet games te verliezen in de Overwatch ranked mode. Gisteren echter kwam de druppel die de emmer deed overlopen, nadat Dafran had bekend dat hij inderdaad soms met opzet games probeert te verliezen. Dat deed hij tijdens een livestream waarin hij ook Nekopara, een expliciet erotische anime game, speelde tijdens zijn Overwatch games.

Blizzard en Selfless hebben de livestream in kwestie geanalyseerd, waarna dus werd beslist om Dafran te schorsen. Concreet betekent dit dat hij niet meer als pro mag deelnemen aan Season Zero of Season One van Overwatch Contenders. Ook aan het vijfde seizoen van de competitive mode mag hij als spelers niet meer deelnemen.

Toen gisteren voor de zoveelste keer ophef ontstond rond Dafran reageerde hij aanvankelijk dat het misschien inderdaad wel eens tijd werd om te stoppen met trollen, maar meteen zei hij er ook bij dat wat anderen denken hem eigenlijk niets kon schelen. Nadat bekend werd gemaakt dat hij geschorst werd, liet hij via Twitter weten dat hij krijgt wat hij verdient.

Al bij al ziet het er wel naar uit dat Selfless zijn speler niet laat vallen. Dafran is nu eenmaal een goede speler en Selfless wil hem begeleiden en ondersteunen zodat hij hopelijk weer kan spelen andat hij zijn lesje geleerd heeft.