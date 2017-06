Je hebt toeval, en je hebt toeval. Om welk van de twee het hier gaat, valt nog af te wachten, maar het is wel héél toevallig dat het logo van het Medcare Skin Centre, een Vietnamees bedrijf voor huidverzorging, identiek is aan dat van de Umbrella Corporation uit de Resident Evil games. Toevallig of niet begin Umbrella trouwens ook als een bedrijf dat verzorgingsproducten maakte, al was dat ook een dekmantel.

Het bedrijf in kwestie heeft al gereageerd op de bizarre gelijkenis en zegt zelf "verbaasd" te zijn omwille van dit "toeval". Men wijst erop dat hun logo extern voor hen werd ontworpen, en dat het de zaak zal onderzoeken.



Umbrella logo (Resident Evil)



Medcare Skin Centre