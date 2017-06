Sea of Thieves van Rare was vorig jaar één van de verrassingen op E3 bij Microsoft en ook dit jaar maakt de game even zijn opwachting. We krijgen opnieuw een stevige portie gameplay te zien, waarin we de verschillende aspecten van de game voor ogen krijgen. Daaruit komt vooral naar voren dat de game voor iedereen anders zal zijn, afhankelijk van de beslissingen die door de groep worden genomen.

Natuurlijk moet je als piraat op schattenjacht gaan, maar pas dan wel op voor die kapers op de kust. Je bent immers niet het enige stel piraten in de game en tussen piraten is er geen eer. Een releasedatum is er nog steeds niet, maar de game staat gepland voor begin volgend jaar.