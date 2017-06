De Nintendo Switch-versie van The Elder Scrolls: Skyrim ondersteunt motion controls en Amiibo’s. Dit zagen we in de trailer die werd getoond op de Bethesda-persconferentie. Beide joycons werden gebruikt om de Dragonborn te laten vechten via motion controls.

Ook zagen we hoe een Link Amiibo ervoor zorgde dat het hoofdpersonage met de Master Sword aan de slag kon en ook Links outfit kreeg. De versie verschijnt dit jaar, al werd een exacte datum nog niet bekendgemaakt.