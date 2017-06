Sony heeft PlayLink voorgesteld. Dat is een initiatief dat spelers hun smartphones laat gebreuken in combinatie met bepaalde games. Op die manier wordt het makkelijker om vrienden en familie op een laagdrempelige manier bij een game te betrekken. De PlayLink app is beschikbaar voor iOS en Android en voorlopig zijn er vijf games aangekondigd die het zullen ondersteunen.