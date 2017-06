Assassin's Creed Origins is inmiddels officieel uit de doeken gedaan en daar horen natuurlijk verschillende speciale edities bij die je alvast kan bestellen. De duurste in het rijtje is de Dawn of the Creed Legendary Edition. Die kost je maar liefst 799,99 euro en is enkel via de webshop van Ubisoft zelf te bestellen. Dat deze editie zo duur is, komt blijkbaar omdat het om een erg beperkte oplage van 999 stuks gaat, terwijl je er ook nog eens een exclusieve figurine van 73cm bij krijgt. De overige speciale edities zijn iets "normaler" van prijs.