Blizzard heeft aangekondigd dat het op 4 juli de Open Division voor Overwatch lanceert. De Open Division is een toernooi voor de beste spelers. In de praktijk betekent dat dat het toernooi toegankelijk is voor wie in het vierde seizoen Master of beter behaalde. Het toernooi is vooral bedoeld voor spelers die erg goed zijn in de game, maar nog meer oefening nodig hebben om echt pro te kunnen worden.

Na afloop van de reguliere competitie zullen de beste acht teams van de Open Divsion het tegen elkaar opnemen van 21 augustus tot 27 augustus. Alle deelnemers krijgen een of andere beloning.

registreren voor de Open Division kan hier.