De laatste tijd zijn verschillende werknemers vertrokken bij Valve die geen onbelangrijke rol hebben gespeeld bij iconische games als Half-Life en Portal. Nu lijkt er weer eentje vertrokken te zijn. Van de ene op de andere dag is namelijk de naam van John Guthrie verdwenen van de webpagina waar alle werknemers van Valve opgelijst staan.

Guthrie was senior level designer voor Half-Life en Half-Life 2. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor enkele memorabele segmenten, zoals het Ravenholm hoofdstuk. Hij werkte ook aan beide Portal games en Team Fortress.