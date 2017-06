De wegen van IO Interactive en Square Enix zijn nu definitief uit elkaar gegaan. Square Enix had een tijdje geleden al aangekondigd dat het IO Interactive van de hand zou doen, maar dat het bereid was om het Hitman IP mee te verkopen. Beide partijen zijn nu na wat onderhandelingen tot een overeenkomst gekomen. IO Interactive heeft zich als het ware vrij gekocht en is daardoor nu helemaal onafhankelijk. Een indie studio dus. Bovendien is IO Interactive erin geslaagd om Hitman IP met zich mee te nemen. De reeks blijft dus bij IO Interactive.

Wat de toekomst van IO Interactive en Hitman brengt, valt nog af te wachten. Sowieso zijn er ambities om de seizoenscontent van Hitman voort te zetten. Verder heeft IO Interactive gezegd uit te kijken naar samenwerkingen met nieuwe partners, wat zou kunnen betekenen dat het op zoek is naar een grote uitgever die met centjes over de brug wil komen.