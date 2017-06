Capcom heeft een overeenkomst gesloten met Bandai Namco zodat het zonder problemen gebruik kan maken van patenten van Bandai Namco wat "online matching" betreft. Daarmee wil Capcom de kwaliteit van games als bijvoorbeeld Street Fighter verbeteren. De overeenkomst zou ook een besparing moeten opleveren, zowel wat geld als tijd betreft, wat de ontwikkeling ten goede zou moeten komen.

De overeenkomst is qua impact al bij al niet te onderschatten, vooral omdat het een zorg minder is voor Capcom wat licenties betreft. Ontwikkelaars maken voor hun games gebruik van allerei patenten, maar vaak zitten die bij andere bedrijven waardoor centjes moeten betaald worden voor een licentie, tenzij men een proces wil riskeren of een andere overeenkomst bereikt. Wat dat betreft is het bijvoorbeeld zo dat Bandai Namco naar verluidt nooit geld heeft neergeteld om Akuma (van Street Fighter) in Tekken 7 te krijgen. Daarvoor moest het Capcom enkel toestemming geven om gebruik te maken van het patent van Bandai Namco op training modes. Sowieso was er dus wel al een soort koehandel aan de gang wat patenten betreft, maar deze overeenkomst moet het allemaal wat algemener en makkelijker maken.