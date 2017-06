Vorig jaar al werd Shadow of the Tomb Raider bij toeval gespot op een laptop en nu zijn er weer wat stukjes van de nieuwe game gelekt. Een marketingbedrijf genaamd Take Off had namelijk onderstaand beeldmateriaal op zijn website geplaatst. Het gaat om mogelijke logo's voor de game, evenals basisideeën voor de key marketing visuals.

Inmiddels is het beeldmateriaal weer verwijderd van de website, maar alles wijst erop dat het authentiek is. We weten dat er een nieuwe Tomb Raider zit aan te komen en op basis van een eerder lek is de kans groot dat het om Shadow of the Tomb Raider gaat. Tel daar nog eens bij dat Take Off als bedrijf "legit" is en eerder al samenwerkte met Square Enix en het lijkt enkel nog wachten op een officiële aankondiging.