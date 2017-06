Niantic heeft een grote update aangekondigd voor Pokémon GO. Omdat de nieuwigheden vooral betrekking hebben om Gyms, zijn die momenteel tijdelijk niet toegankelijk tot de update wereldwijd is uitgerold. Naast nieuwe Gym features zijn er nog wat nieuwigheden die eraan komen, zoals nieuwe items en co-op Raid Battles, die in de loop van de komende weken zullen worden uitgerold voor iedereen.

Nieuwe Gym features en updates

Bij Gyms zullen ook items verkregen kunnen worden, net als bij een PokéStop.



Gyms hangen niet langer samen met Prestige en training. In plaats daarvan zal elke Gym standaard 6 plaatsen hebben voor Pokémon van het team dat de Gym bezit. Elke Pokémon die aan de Gym wordt toegewezen moet uniek zijn. Er kunnen dus bijvoorbeeld niet twee Pikachu in dezelfde Gym aanwezig zijn. Deze Pokémon zullen bestreden worden in de volgorde waarin ze aan de Gym werden toegekend.



Een Pokémon die aan een Gym is toegewezen, krijgt een "motivation meter". De Pokémon zal, wanneer hij meer en meer verliest, motivatie verliezen en wanneer alle motivatie op is, keert de Pokémon terug naar zijn trainer. Terwijl de Pokémon motivatie verliest zal de CP van de Pokémon ook tijdelijk dalen zodat de Pokémon makkelijker te overwinnen is.



Om de motivatie van Pokémon in een Gym op te krikken kunnen Berries gebruikt worden.

Gym Badges

Door in interactie te terden met Gyms kan je voortaan Gym Badges krijgen, die je ook weer kan opwaardelen zoals medailles. Dat kan door te vechten, Pokémon te voorzien van Berries voor motivatie, en de photo disc te laten draaien om er items van te krijgen.



Door je Gym Badge te laten stijgen in level kan je extra bonus items en beloningen krijgen bij Gyms.



Gym Badges zijn ook een aandeken aan de Gyms die je wereldwijd al bezocht hebt.

Raid Battle

Raid Battles zijn een nieuwe feature bij Gyms die voor een co-op ervaring moeten zorgen door spelers samen te laten strijden tegen één heel krachtige Pokémon.



Voor een Raid Battle begint, zullen alle Pokémon van een Gym terugkeren naar hun Trainers, en zal er een groot ei verschijnen op de Gym. Wanneer een countdown boven het ei op nul staat, begint de Raid Battle.



Om te kunnen deelnemen aan een Raid Battle moet je over een Raid Pass beschikken. Je kan één keer per dag een gratis Raid Pass krijgen door een Gym te bezoeken, maar je kan er ook slechts één per keer dragen.



Een Premium Raid Pass kan ook gekocht worden via de in-game shop.



Door je Raid Pass te gebruiken, kunnen jij en tot 20 andere Trainers het samen opnemen tegen één heel sterke Pokémon, de Raid Boss. Kan je die binnen 5 minuten overwinnen, dan krijg je de kans om zelf een extra sterke Pokémon te vangen.



Na het overwinnen van een Raid Boss krijg je ook items als beloning.

Nieuwe items