Valve heeft SteamVR Collectibles aangekondigd. Dit zijn virtuele trofeeën, gebaseerd op SteamVR-games, die je in je SteamVR Home kan plaatsen. De Collectibles worden beschikbaar gesteld als je de game in kwestie in je bezit hebt of een bepaalde tijd hebt gespeeld. Momenteel leveren volgende games al Collectibles op:

Job Simulator

Fantastic Contraption

Space Pirate Trainer

Audioshield

The Gallery – Episode 1: Call of the Starseed

Arizona Sunshine

Onward

AirMech Command

Serious Sam: The Last Hope

Hover Junkers

The Lab

Dota 2